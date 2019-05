Schuldknechts Weib im neuen Kleid

„Valery Tscheplanowa habe ich letzten Festspielsommer in Ulrich Rasches ,Die Perser’ am Landestheater gesehen. Eine tolle Frau mit Ausstrahlung und enormer Bühnenpräsenz. Besonders gespannt bin ich aber aufs Zusammentreffen der Brüder Moretti und Bloéb, zudem beide extrem starke Persönlichkeiten sind. Bloéb hab ich in Felix Mitterers Stück ,Der Boxer’ gesehen, – sehr beeindruckend“, verrät Stilp, die seit 2015 fixes Ensemblemitglied im Theater an der Josefstadt ist. „Dort spiel’ ich gerade in Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“.