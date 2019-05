„Wir werden mit E-Autos zu Pionieren im Stadtbild“

Derzeit fahren in Linz rund 415 Taxis von 190 Anbietern. Davon liegen rund 70 alte Wägen in den Euroklassen 0-3, belasten also die Luft über die Maßen mit Stickstoffdioxid. Die sollen bald weg sein aufgrund der „Landesinitiative für energieeffiziente emissionsfreie Taxis“, die in Zusammenarbeit mit der Branchenvertretung an der Wirtschaftskammer erarbeitet wurde. Fachgruppenobmann Gunter Mayrhofer (61), Fachgruppenobmann des Beförderungsgewerbes mit Personenkraftwagen in der WKOÖ, nennt erstmals die Ergebnisse: „Ab 1. Juli dürfen keine alten Dieselfahrzeuge mehr als Taxis gemeldet werden. Der Umstieg auf Elektrotaxis wird finanziell von Land, Stadt und Bund gut gefördert. Ein Jahr Übergangszeit ist geplant.“