Vom Kapitän zum Schlossherrn

Außerdem leitete er von 2012 bis Anfang diesen Jahres das Schloss Pichlarn in der Steiermark, das im übrigen ebenfalls zur Schörghuber Unternehmensgruppe gehört. „Ich freu mich sehr das fünf Sterne Superior Haus, das auch den Sissi Filmen eine unvergleichbare Kulisse bot, übernehmen zu dürfen. Ein schöner Abschluss für meine Karriere“, so Lainer, der das Schloss interimsmäßig über den Sommer führen wird. „Für längerfristig muss ein jüngerer, fescherer her“, scherzt der 63-Jährige. Dabei ist er fit wie ein Turnschuh. Gemeinsam mit seiner Hera läuft er gerne am Salzachkai bzw. jetzt am Fuschl See. „Für mich ist es das Schloss der Salzburger, und deshalb will ich es für sie auch mehr öffnen.“