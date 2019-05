Ein Betreuer für jede Baustelle in der Stadt

An allen größeren Baustellen im Stadtgebiet werden in Zukunft Plakat-Ständer mit Namen und Telefonnummern der Ansprechpartner und eigenen E-Mail-Adressen aufgestellt - zum Beispiel baustelle.riedenburg@stadt-salzburg at. Dort können dann Anrainer oder genervte Autofahrer erfragen, wie lange noch gebaut wird.