Kurz: „Es geht um Spielchen und Rachegelüste“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geht vor seiner drohenden Abwahl in die Offensive und übt im Gespräch mit der „Krone“ scharfe Kritik an SPÖ und FPÖ. In den ORF-Nachrichten am Freitagabend legte Kurz nach und sagte unmissverständlich, dass der Grund für Neuwahlen allein bei der FPÖ zu suchen sei.