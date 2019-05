Für Luxus-Wagen sperrte sich Dieb im Autohaus ein

Ein bislang unbekannter Täter schlich sich am 23. Mai 2019 in Weyregg in ein Autohaus ein und ließ sich nach Geschäftsschluss dort einsperren. Gegen 21:25 Uhr dürfte sich der Täter aus seinem Versteck herausbegeben und aus dem versperrten Schlüsseltresor den Schlüssel eines Pkw genommen haben.