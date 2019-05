Verkehrswende als Forderung beim Klimastreik

Am ersten globalen Klimastreik Mitte März nahmen in Linz 3000 Leute teil. Zum zweiten, der gestern friedlich verlief, kamen - laut Angaben der Polizei - rund 2000. So viele junge (und auch ältere) Menschen gingen für den Klimaschutz durch die Linzer Innenstadt und forderten eine Verkehrswende.