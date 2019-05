Verkehrskonzept ist auch im Wahlkampf-Finale Thema

Kooperation mit Umland

„Mein Ziel ist klar, wir müssen den innerstädtischen Verkehr in den Griff bekommen. Geschwindigkeitslimits müssen eingehalten werden“, will sie der Tempobolzerei den Kampf ansagen. Ihr Plan: Schwellen, Fahrbahnverengungen und ähnliches. Ebenfalls auf der Agenda hat sie eine Taktverdichtung bei den Abendbussen oder den Ausbau der Radwege stehen. Naderer-Jelinek strebt aber auch eine intensiverer Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden an. „Wir müssen gemeinsam an den Lösungen arbeiten!“