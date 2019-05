Unsere Alpen als ein bedrohtes Paradies

Wer zahlt, schafft an

Es ist aber nicht nur der Massentourismus, der den Naturschutz-Organisationen Kopfzerbrechen bereitet, auch das Vorgehen der Energiewirtschaft sorgt für Kritik: „Die jüngste Novelle zum Naturschutzgesetz sieht die Schaffung sogenannter Vorrangzonen vor. Was heißt das in der Praxis? Dass Windparks künftig sogar in Schutzgebieten gebaut werden dürfen“, schüttelt Hafner den Kopf.