45 Millionen € für Glasfaserausbau im Innviertel

Große Pläne geschmiedet

„Wir wollen uns als ein Big Player am Breitband-Mark etablieren“, stellt Schuster klar. Unter dem Titel „Cybercity“ wurden bereits Ort im Innkreis, Senftenbach und Reichersberg mit Glasfaser-Internet versorgt. Derzeit finden Arbeiten in Utzenaich und Forchtenau (Gemeinde Aurolzmünster) statt. In Kürze werden die Grabungen in Brunnenthal, Schärding-Kreuzberg und St. Florian am Inn beginnen. In Planung sind Projekte in Pattigham, Pramet, Schildorn, Gurten, St. Marienkirchen, Mettmach, Taufkirchen an der Pram und Höhnhart.