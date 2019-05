Nach 14 Jahren: Kapitän Ramos will Real verlassen

Jetzt auch der Kapitän! Real Madrid scheint die Spieler nicht mehr so anzuziehen, wie einst. Bezeichnend dafür: Auch Langzeit-Kapitän Sergio Ramos (33) sucht das Weite. Die spanische Sporttageszeitung „Marca“, die in Sachen Real immer sehr gut informiert ist, schrieb über Ramos‘ Abgang. Die Nachricht verbreitete sich schnell, nicht nur in Spanien. Ramos ist seit 2005 bei Real Madrid.