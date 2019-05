Tiroler Milch steht für höchste Qualitätsstandards

Kleinstrukturiertheit als Plus

Während in Dänemark durchschnittlich 140 Milchkühe pro Milchviehbetrieb gehalten werden, sind es in Tirol nur 14,5. „Die Produktion ist bei uns besonders aufwendig, weil die Landschaft nur kleinstrukturierte Betriebe zulässt“, erklärt LHStv. Josef Geisler. Diese Umstände erschweren die Futtereinbringung für die Milchbauern, doch es gehe um noch viel mehr, führt Geisler aus: „Das Bewirtschaften der steilen Hänge ist für die Tiroler Bevölkerung von unschätzbarem Wert. Siedlungsgebiete werden vor Lawinen und Muren geschützt.“ Die Tiroler Milch bringt’s.