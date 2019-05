Nach Raubüberfall läuft Fahndung nach zwei Tätern

In den späten Abendstunden des 18. März überfiel ein bislang unbekannter maskierter Täter in Salzburg Lehen die junge Frau. Das Opfer hatte zuvor am nächstgelegenen Bankomaten Geld abgehoben. Der Täter stieß die 30-Jährige gegen ihren PKW, entriss ihr brutal die Handtasche und flüchtete anschließend mit einer zweiten Person. Mehrere Zeugen versuchten noch die Täter zu verfolgen, konnten diese jedoch nicht mehr einholen. Nach etwa 80 Meter warfen die Täter die Handtasche wieder weg, nachdem sie die Geldtasche sowie einen MP3-Player herausgenommen hatten.