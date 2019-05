Sterbende Kühe in Frankreich: Windräder schuld?

Elektromagnetische Wellen im Verdacht

Es wurde bereits der Verdacht geäußert, dass elektromagnetische Wellen die Ursache sein könnten. Bei Messungen in Frankreich hätten die betroffenen Landwirte elektrische Spannungen von über einem Volt im Boden und in Gewässern festgestellt. Die Vorfälle haben auch die Behörden auf den Plan gerufen: „Wir wollen herausfinden, ob die Symptome eine gemeinsame Ursache haben“, erklärt Serge Boulanger von der örtlichen Präfektur in Nozay.