Neue Abteilung im Krankenhaus Schwaz

Die meisten Abteilungen bleiben in vollem Umfang erhalten

Das Bezirkskrankenhaus betreibt auch weiterhin in der Fachrichtung Innere Medizin eine Abteilung mit 66 Betten und in der Fachrichtung Chirurgie eine Abteilung mit 52 Betten und drei tagesklinischen Plätzen. Wie bisher wird auch ein Department für Akutgeriatrie und Remobilisation mit 24 Betten ausgewiesen. „Die Zukunft der Spitalsversorgung im Bezirk Schwaz ist für die nächsten Jahre sichergestellt. Durch ein breites Fächerspektrum sind optimale Versorgungsprozesse im Bezirk Schwaz langfristig gewährleistet, die für die Bevölkerung unverzichtbar sind. Das BKH Schwaz leistet hier mit all seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine exzellente Arbeit, die wir mit den geplanten Maßnahmen im Rahmen der Tiroler Spitalsreform weiter aufwerten wollen“, informiert Tilg. Der Gesundheitslandesrat führt weiter aus, dass auch die Fachrichtung Gynäkologie und Geburtshilfe als Abteilung mit 18 Betten und einem tagesklinischen Platz erhalten bleibt.