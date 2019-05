So senken Sie per Sandbox das Risiko für Ihren PC

Selbst wenn Programme oder Websites Malware in die Sandbox holen, kann diese Ihrem eigentlichen System nichts anhaben. Kommt es in der Sandbox zu Komplikationen, können Sie diese einfach schließen und alles, was in der Sandbox passiert ist, rückstandslos beseitigen. Entpuppen sich in der Sandbox getestete Programme oder Websites als unbedenklich, können Sie das Programm oder die URL ganz einfach mit der Kopierfunktion ins eigentliche System überführen.