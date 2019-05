Volksanwaltschaft prüft jetzt das Familiendrama

Volksanwaltschaft will Akteneinsicht

Im Dezember 2016 kam die Familie in Kontakt mit dem Jugendamt, nachdem die Frau ihre Töchter von der Schule nahm. Ehrenamtliche Betreuer aus einem Mentorenprojekt schalteten die Behörde ein. Die „Abklärung der Situation“ endete im März 2017, ohne dass die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) ab diesem Zeitpunkt noch eine Notwendigkeit für weitere Maßnahmen gesehen hätte. Deshalb will die Volksanwaltschaft nun die Stadt Wien um eine Stellungnahme bitten und Akteneinsicht nehmen.