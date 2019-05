Besitzer ärgern Hunde mit raschelnder Chipspackung

Was vielleicht auf den ersten Blick für den Zuschauer witzig aussieht, ist es für die Katze aber ganz und gar nicht. Während sie beim Fressen abgelenkter ist als sonst, beobachtet sie ihre Umgebung nicht so genau. Als sie dann fertig ist und die Gurke sieht, erschrickt sie, weil sie sie für eine Schlange hält.

Man sollte also im Zweifel nicht jeden viralen Trend mitmachen, vor allem dann nicht, wenn es Tiere involviert.