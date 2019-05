Steirer starb nach dem Gipfelsieg am Mount Everest

Tod auf 8600 Metern Seehöhe

Am Donnerstag erreichte der Alpinist den Gipfel und erfüllte sich damit seinen Traum. Doch beim Abstieg verließen ihn plötzlich die Kräfte. Ernst L. starb auf der Nordseite des Mount Everest in einer Seehöhe von 8600 Metern vermutlich an Erschöpfung oder den Folgen eines Herzinfarktes. Unabhängig von dieser Tour kamen am Mittwoch und Donnerstag weitere Alpinisten ums Leben.