Ein Plädoyer für die Kirche im digitalen Raum

Viele Gemeinden bieten auf ihren Websites die Sonntagspredigten zum Nachlesen oder Nachhören an. Eine davon ist meine künftige Gemeinde, die Lutherische Stadtkirche in Wien. Einige Geistliche betreiben Blogs, YouTube-Kanäle, Facebook- oder Instagram-Accounts und erreichen dort mit ihren Gedanken, Bildern und Predigten weit mehr Menschen als beim sonntäglichen Gottesdienst. Ihr Ziel ist es, mit Klischees über verstaubtes Christentum aufzuräumen, Einblicke in den Pfarralltag zu geben und mit Menschen in Kontakt zu treten, die mit Kirche bisher wenig zu tun hatten.