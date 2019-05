„Grünes Band“: Vom Sperrgebiet zum Paradies

An der tschechischen Grenze, unweit von Retz, liegt Österreichs kleinste Stadt: Hardegg. Durch dichten Wald fährt man die steilen Serpentinen hinunter in eine Ortschaft, in der die Zeit still zu stehen scheint. Überragt von einer Burg aus dem 12. Jh., zeugt der Ort von seiner damaligen Wichtigkeit als Herrschaftsgebiet im Norden Österreichs. Heute haben nur etwa 80 Einwohner ihren Hauptwohnsitz in der Grenzstadt an der Thaya. Immer wieder war Hardegg für Sommerfrischler ein Magnet – besonders am Ende des 19. Jh.s. Die Urlauber schätzten die Beschaulichkeit und das angenehme Klima und vergnügten sich beim Baden im Fluss. Der Zweite Weltkrieg brachte den Fremdenverkehr fast gänzlich zum Erliegen.