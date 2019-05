Heißer Millionär sucht Begleitung für Weltreise

Eine Weltreise ist für viele Menschen ein Traum, der nun endlich Wirklichkeit werden könnte. Und das sogar ohne Geld. Millionär Matthew Lepre sucht nämlich eine Begleitung für sein Jetset-Leben in Form eines Personal Assistants. Dieser darf nicht nur gemeinsam mit ihm reisen, sondern auch in teuren Restaurants essen gehen und in Luxushotels nächtigen. Zudem gibt es ein Jahresgehalt von mindestens 46.000 Euro inklusive.