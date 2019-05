Steigende Nebenkosten verteuern Wohnen

In St. Pölten zahlt man für den Restmüll 234,06 Euro und den Biomüll 56,10 Euro. In Imst gibt es eine Müllgrundgebühr pro Person und Quartal. Einem Singlehaushalt werden 88 Euro vorgeschrieben. Drei Personen zahlen 150 Euro. Zusätzlich fallen für die Restmülltonne 102 Euro an. In Vösendorf kostet der Abtransport von Rest- und Biomüll je nach Menge von 208,24 bis 347,30 Euro. Müll schlägt sich in Bernstein mit 157,19 Euro zu Buche.