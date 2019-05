Asteroid mit Mini-Mond fliegt an Erde vorbei

Ein ziemlich ungewöhnlicher Asteroid fliegt in der Nacht auf Sonntag - genauer gesagt gegen 1 Uhr früh - an der Erde vorbei. Der rund 1500 Meter große Himmelskörper mit dem Katalognamen 1999 KW4 und sein circa 500 Meter messender Mini-Mond werden mit einer Geschwindigkeit von 21,5 Kilometern pro Sekunde in einem Abstand von rund fünf Millionen Kilometer - das entspricht der 13,5-fachen Distanz Erde-Mond - unseren Planeten passieren.