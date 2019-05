Landjugend Weinviertel lädt zu Mega-Party

Lukas Bull, Viertelsreferent Landjugend Weinviertel:„Die Landjugend ist der beste Wegbegleiter in der Entwicklung eines Jugendlichen. Spaß, Freundschaften und Weiterbildung sind wesentliche Grundpfeiler, die die Landjugend ausmachen und dich so bestens auf deine Zukunft vorbereiten! Die Landjugend gestaltet Zukunft im ländlichen Raum und vertritt kompetent die Interessen von jungen Menschen. In unserer lebendigen Gemeinschaft fordern und fördern wir Jugendliche in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Wir sind eine vielfältige, aktive Gemeinschaft von Jugendlichen im Alter von 14 bis 35 Jahren, in der jeder seine persönlichen Ideen einbringen kann.“