Paukenschlag bei Briten: Theresa May tritt ab!

Theresa May gibt sich geschlagen: Angesichts des Brexit-Chaos hat die britische Premierministerin am Freitag ihren Rücktritt bekanntgegeben. Sie werde als Parteichefin der Konservativen am 7. Juni zurücktreten, kündigte May in einer emotionalen Rede in London an. Bis Ende Juli gibt sie auch das Amt der Regierungschefin ab - ihr Nachfolger als Tory-Chef wird dann auch Premierminister. Als möglicher Nachfolger Mays wird unter anderen Ex-Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson gehandelt. In der EU befürchten manche, dass ein harter Brexit nun unausweichlich ist.