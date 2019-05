Die letzten Antworten der EU-Kandidaten

Der denkwürdigste Augenblick dieses Wahlkampfs?

Karas: Jede Begegnung mit Menschen.

Schieder: Besuch in einem Wiener Kaffeehaus, wo sich herausstellte, dass die Besitzerin ein Hundertfaches an Steuern pro Jahr zahlt von dem, was „Starbucks“ bei uns Steuern zahlt.

Vilimsky: Dass ich zweimal von unabhängigen Marktforschungsinstituten als Sieger aus TV-Konfrontationen hervorgegangen bin.

Kogler: Die große Klimaschutz-Kundgebung der Schülerinnen und Schüler am Wiener Heldenplatz.

Gamon: In Wien trafen Beate Meinl-Reisinger und ich eine Dame Mitte 80, die uns sagte, wie toll sie es findet, dass die NEOS zwei so starke Frauen ins Rennen schickt, und dass sie auch ihre Enkelkinder überzeugen werde, uns zu wählen.

Voggenhuber: Eine Frau auf der Mariahilferstraße hat 45 Minuten vor einem Lokal gewartet, in dem ich Mittag gegessen habe, um mir zu sagen, dass sie mich wählt!