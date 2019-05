Sheen brachte Prostituierte zu Thanksgiving mit

Ihre Ehe wäre garantiert zu einer der erfolgreichsten Reality-TV-Shows aller Zeiten geworden. Denn bei Charlie Sheen und Denise Richards schien es keine langweilige Minute gegeben zu haben. Jetzt bestätigte der ehemalige Bad Boy etwas Unglaubliches, was seine Ex-Frau in der letzten Folge von „The Real Housewives of Beverly Hills“ enthüllt hatte - dass ihr damaliger Mann zum Thanksgiving-Dinner mit einer Prostituierten erschienen war.