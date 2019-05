Urmenschen-Simulator „Ancestors“ kommt im Dezember

In „Ancestors: The Humankind Odyssey“ nimmt sich der Erfinder der „Assassin‘s Creed“-Reihe Patrice Désilets einer im Videospielbereich gänzlich unverbrauchten Thematik an: Der Geschichte der Menschheit und dem Überlebenskampf der ersten Menschen in den Wäldern Afrikas. Neben neuen Spielszenen hat Désilets nun auch ein Veröffentlichungsfenster enthüllt: den Dezember 2019.