Tickets zurück! EL-Finale laufen die Fans davon

Das wird langsam peinlich, UEFA! In fünf Tagen steigt das große Europa-League-Finale in Baku und die Tickets, die kommen einfach nicht an den Mann. Weder bei den teilnehmenden Teams, noch bei den lokalen Zuschauern. Jetzt schicken sowohl Arsenal als auch Chelsea Tausende von Tickets an die UEFA zurück. Im Stadion in Baku werden mehrere Tausend Plätze unbesetzt sein.