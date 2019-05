NASA vergibt ersten Auftrag für Mond-Raumstation

Als einen der ersten Schritte auf dem Weg zurück zum Mond will die US-Raumfahrtbehörde NASA 2022 ein Antriebsmodul in die Umlaufbahn des Erdtrabanten bringen. Für Entwicklung und Bau des Moduls (Bild oben) sei die Firma Maxar Technologies aus dem US-Bundesstaat Colorado ausgewählt worden, teilte die NASA am Donnerstag mit.