Naturpark Dobratsch wird zur „Gummi,Gummi“-Zone

Am 29. Mai startet das 38. „Wörtherseetreffen“; wie in den Jahren zuvor sind GTI-Fans bereits seit Wochen in Kärnten unterwegs und sorgen für Wirbel. Nachdem nun auch „Gummi, Gummi“-Videos vom Dobratsch aufgetaucht sind, wird diskutiert, ob der Naturpark in Zukunft generell gesperrt bleiben soll.