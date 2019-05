Anzengruberstraße bekommt 158 Wohnungen bis 2023

158 neue Wohnungen sind derzeit in der Anzengruberstraße im Entstehen. Modernste Wohnbauten werden aufgezogen, der Altbau wird abgerissen. Fünf Jahre werden die Bauarbeiten in der Wohnsiedlung andauern. Am Donnerstag erfolgte der Spatenstich. 23 Millionen Euro werden in das „Reconstructing“-Projekt investiert.