Promis im Glitzer-Rausch bei den Schmuckstars 2019

Im Andaz Vienna am Belvedere wurde zum ersten Mal die Galanacht der Uhren und Juwelen gefeiert. In zehn Kategorien, wie Goldschmied des Jahres und Schmuckstück des Jahres, wurden die Schmuckstars Awards verliehen. Die prominenten Gäste haben bei Adabei.TV geschätzt, wie viel der teuerste Schmuck der Welt kostet, und erzählt, was ihnen das liebste und teuerste Schmuckstück ist.