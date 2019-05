Günter Bresnik: Es geht um sehr viel Geld

Treffen mit Günter Bresnik beim für seine Fischspezialitäten berühmten Umar am Wiener Naschmarkt. Bei köstlichen Meeresfrüchten ist vor allem die kurz davor bekannt gewordene Trennung zwischen ihm und seinem langjährigen Schützling Dominic Thiem Hauptthema. Die sich vorerst noch nur auf die sportliche Zusammenarbeit beschränkt hatte. Aber Bresnik kündigte schon damals - vor etwas mehr als einer Woche - an, sich auch als Manager zurückzuziehen. Was überrascht. Weil es dabei um Geld geht. Um viel Geld. Schließlich ist es in der gesamten Branche üblich, dass man eben als Manager an sämtlichen Einnahmen der Spieler beteiligt ist. Und Thiem verdiente bislang alleine an Preisgeldern knappe 17 Millionen US-Dollar. Eine Summe, die aller Voraussicht nach schon in den nächsten Monaten noch deutlich ansteigen wird.