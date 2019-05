LASK verliert Geheimtest gegen Arsenal klar

Vizemeister LASK Linz hat am Donnerstag ein Testspiel beim Europa-League-Finalisten Arsenal klar mit 0:6 (0:2) verloren. Das Match ging auf Wunsch des Premier-League-Clubs, der am 29. Mai im Finale in Baku auf Chelsea trifft, unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne. Daher gab es auch nahezu keine Information über den Geheimtest.