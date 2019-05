PSG-Coach Tuchel: „Der Transfermarkt ist verrückt“

Trainer Thomas Tuchel von Paris St. Germain nimmt Stellung zu den Wechselgerüchten um seine Superstarts Neymar und Kylian Mbappé - und lässt die Zukunft der beiden Aushängeschilder dabei erstaunlich offen. „Wenn sie den Trainer fragen, sage ich, ja, das will ich. Aber wir sind vorsichtig und sind nicht naiv. Viele Klubs wollen Spieler verpflichten. Ich will, dass beide nächste Saison hier sind. Aber wenn das nicht so sein sollte, werden wir Lösungen finden“, sagte Tuchel bei der Pressekonferenz am Donnerstag.