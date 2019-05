AfD: „FPÖ bleibt unsere Schwesterpartei“

Trotz des Ibiza-Skandals hält die rechtspopulistische deutsche Alternative für Deutschland weiterhin an der Kooperation mit der FPÖ fest. „Die FPÖ ist unsere Schwesterpartei und sie wird es bleiben“, erklärte AfD-Chef Jörg Meuthen am Donnerstagabend beim Abschluss seines EU-Wahlkampfs im ostdeutschen Görlitz. Es sei natürlich ein „sehr schwerer Fehler“ gewesen, die Beteiligten hätten das aber sofort verstanden und umgehend Konsequenzen gezogen, so Meuthen weiter.