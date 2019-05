Neffentrick-Betrüger wollte 4 Senioren reinlegen

Sofort auflegen- wenn ein unbekannter Anrufer von einem Geld fordert

Um sich vor Betrügern am Telefon zu schützen soll man sich gar nicht erst auf ein Gespräch einlassen, sondern am besten sofort auflegen. In dem Moment, wo man sich auf den Anrufer einlässt, wird es schwer. Die Person am Ende der Leitung ist gut geschult und darauf trainiert, einen bei der Stange zu halten. Sie wissen genau, wie sie jemanden ködern können.

• Geben Se am Telefon weder Details zu Ihren finanziellen noch zu ihren familiären Verhältnissen bekannt.

• Übergeben Sie n i e m a l s Geld an unbekannte Personen!!!

• Ältere Menschen sollten sich am Telefon nicht verunsichern oder unter Druck setzen lassen. Im Zweifelsfall gehen Sie zur nächsten Polizeiinspektion.