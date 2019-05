Wahnsinn! Kanada steigt dank 0,4-Sekunden-Tor auf

Was war das für ein packendes Viertelfinale am Donnerstag in Kosice. Nur 0,4 Sekunden trennten die Schweiz im dritten Drittel beim Stand von 2:1 vom Aufstieg in das Halbfinale - doch dann schlug Kanada doch noch einmal zu, rettete sich mit dem letzten Schuss (siehe Video oben) in die Overtime und traf dort auch noch zum Sieg. Im zweiten Viertelfinale an diesem Nachmittag setzte sich Russland gegen die USA mit 4:3 durch. Die Halbfinalspiele lauten Russland - Finnland und Kanada - Tschechien.