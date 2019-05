Amtsschimmel wiehert in Mühlviertler Hundeasyl

„Sieht dann wie in einer Leichenhalle aus“

Die Küche wird nun in den Keller verlegt, das Büro in die Gartenhütte umgesiedelt. Sämtliche Wände müssen bis in 1,80 Meter Höhe ausgefliest werden. Wieshofer: „Es schaut dann aus wie in einer Leichenhalle.“ Ihre Kollegin Nina Danereder (27), die aus Tierliebe eigens aus Wilhering zu den Hunden ins Mühlviertel pendelt und ihren Vollzeitbüro-Job bei einer Versicherung reduziert hat, macht sich Sorgen: „Ich weiß nicht, ob wir das finanziell ohne Hilfe stemmen können. Wir wollen nur Gutes tun und bekommen solche Hürden in den Weg gelegt.“