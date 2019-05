Slowene Polanc übernimmt im Giro das Rosa Trikot

Polanc hat schon zwei Giro-Bergetappen gewonnen und war 2017 Gesamt-Elfter. Er verbesserte sich vom 23. Platz und führt 4:07 Minuten vor Roglic, der Zweiter blieb, und 4:51 vor Conti. Der zweifache Giro-Sieger Vincenzo Nibali ist Gesamt-Fünfter (+5:51 Min.). Die Italien-Rundfahrt ist nun in den Bergen angekommen. Die 13. Etappe am Freitag endet nach zwei Pässen mit einer Bergankunft beim Lago Serru oberhalb von Ceresole Reale nach einem 20-km-Anstieg in 2.247 m Höhe nahe der französischen Grenze.