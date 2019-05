Viel Wirbel um Windenergie im Alpenraum

Salzburgs Hoffnung aufsauberen Strom aus Windenergie ruht im Lungau. Etwa zwei Drittel der für Windanlagen ausgewiesenen Flächen fallen in den Bezirk Tamsweg. Den ersten Schritt hätten eigentlich acht Windräder am Fanningberg in der Gemeinde Weißpriach machen sollen, doch dann wurde der Gegenwind zu heftig. Nach hitzigen Debatten zwischen Befürwortern und Gegnern, will der Regionalverband nun eine zukunftsweisende Grundsatzentscheidung treffen. Die 15 Ortschefs sollen darüber abstimmen, ob sich zukünftig Windräder im Lungau drehen dürfen.