Neuer Landesrat hatte keine Zeit für Antrittsrede

Verfrühte Übergaben in Gemeinde und Firma

Am Boden ist die Lage indes komplexer, es gilt das Bürgermeisteramt in Gaspoltshofen und sein Transportunternehmen rechtskonform zu übergeben, und das sehr verfrüht. Und es gilt, sich rasch ein komplexes Ressort zu erarbeiten, in dem Feuerwehrwesen, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Hochwasserschutz, Staatsbürgerschaft, die Gemeindeaufsicht und vieles mehr gebündelt sind.