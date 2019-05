Salzburger Firmen betreuen Kinder in den Ferien

Auch einige heimische Unternehmen greifen das Thema Kinderbetreuung auf. Raiffeisenbank, Sparkasse, Sony, ÖBB sowie das Finanzamt in Salzburg bieten den Mitarbeitern einen Platz für ihre Kleinen. Die Betreuer sind großteils Pädagogen des Vereins Kinderfreunde Salzburg. Seit einem Jahr bietet die Firma Bosch in Hallein Kinderbetreuung für die Mitarbeiter an. „Mit unterschiedlichen Maßnahmen wollen wir uns als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Im Vorjahr kam uns dann die Idee einer Ferienbetreuung der Kinder unserer Mitarbeiter in den Sommermonaten. Anstatt vier Wochen wie letztes Jahr bieten wir heuer fünf Wochen durchgehende Betreuung für die Kinder an. Gemeinsam mit dem Verein “Kinderfreunde„ haben wir dieses Projekt umgesetzt“, betont Uwe Zeise, Kaufmännischer Leiter von Bosch in Hallein.