Bei Artenschutz gibt es in Tirol noch Mängel

Wolf-Maßnahme des Landes wird gelobt

Doch die WWF-Expertin sieht auch gute Ansätze in Tirol. Sie erwähnt die Herdenschutzzäune, die das Land seit Kurzem Bauern bei Wolfalarm zur Verfügung stellt. So würden Nutzungskonflikte verhindert. Solche Konflikte gibt es immer wieder. Beim Wolf stehen sich Naturschützer und Landwirte gegenüber. „Eine gute und bessere Information kann da in Zukunft sicher weiterhelfen“, betont Wolf-Petre.Claudia Thurner