Neuer Auftritt verändert Rolle des Lagers in Wels

In Deutschland ist Internet-Gigant Amazon mittlerweile der zweitgrößte Sportartikelhändler. Dass immer mehr Menschen online bestellen, fordert auch das von Thorsten Schmitz geführte Unternehmen, das viel Zeit und Geld in einen neuen Online-Shop investiert hat, der diese Woche „on air“ ging.iPads für Verkäufer„Acht Monate Vorbereitungszeit“ stecken in dem digitalen Angebot, verrät der Intersport-Österreich-Chef. Der neue Online-Shop dient für die über 280 stationären Geschäfte „als verlängerte Ladentheke“, die Verkaufsmitarbeiter wurden mit iPads ausgestattet.