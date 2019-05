„Stevens nannte mich Golfer“

In der Akademie zog mit Percy van Lierop ein Niederländer die Fäden, bei der „Ersten“ übernahm Co Adriaanse. Der versprach, bei Liga-Spielen regelmäßig 30.000 Fans in die Arena zu locken. Mit der teils impulsiven Art Adriaanses hatte Christoph Leitgeb anfangs Probleme: Wegen der EM 2008 verpasste „Leiti“ Trainingswoche eins, zwei. Mit Schaudern blickt Salzburgs Urgestein etwa auf Sprinteinheiten bei 30 Grad auf Kunstrasen zurück: „Da hast du dir die Füße verbrannt“. Auch ein 2:2 bei Rapid in Liga-Runde zwei blieb haften: „Da hab ich einen Freistoß vergeben, mir nicht viel dabei gedacht.