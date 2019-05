Kurz an Opposition: „Unsere Hand ist ausgestreckt“

Offenbar ist der Druck der Opposition zu groß und die Sorge, dass seiner Expertenregierung am Montag tatsächlich das Misstrauen ausgesprochen wird, immer realer geworden. Denn am Donnerstag hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) den Parlamentsparteien ein Angebot unterbreitet. Er bot ihnen unter anderem die Fortsetzung der beiden Untersuchungsausschüsse nach der Wahl sowie die Teilnahme der Klubchefs an Ministerratssitzungen bis zur Wahl an. „Unsere Hand ist ausgestreckt“, so der Kanzler.