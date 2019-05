Pep zu Ronaldos Juve? Jetzt kommt das Dementi

Will seinen vertrag ausfüllen

„Ich möchte ein für alle Mal etwas klarstellen, nämlich das, was Guardiola gesagt hat - dass er nicht zu Juventus gehen wird. Das Thema ist vom Tisch, unser Trainer will in der Stadt bleiben und seinen Zweijahresvertrag ausfüllen. Ein Klub, der so meisterhaft von Nedved geführt wird, würde nie solche Nachrichten in die Welt setzen", so Galassi auf „Sky“.